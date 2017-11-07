Ильнур Саетов: Первое место в Первенстве ВХЛ - дополнительный вызов для "Мордовии"

Игрок ХК "Мордовия" Ильнур Саетов подвел итоги первого круга Первенства ВХЛ. Напомним, саранская команда завершила первую часть в роли лидера турнирной таблицы.

"Конечно, приятно закончить первый круг на первом месте, но это дополнительный вызов для нас завершить также и второй круг. К тому же соперники на лидера всегда настраиваются по-особенному.

В этом сезоне получается очень непредсказуемый чемпионат в нашей лиге. Любая команда вполне реально может переиграть любую и неважно, где это случится, дома или в гостях. Все матчи непредсказуемые, поэтому нас ждет интересный сезон. Пользуясь случаем, всех зрителей приглашаю на трибуны", - сказал Саетов.

Источник: hcmordovia.ru