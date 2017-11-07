В рамках благотворительной акции в Мордовии дети стали 3D художниками

В мордовском реабилитационном центре "Солнышко" прошла традиционная благотворительная акция "Сладкая радость". Мероприятие, которое проводится уже на протяжении нескольких лет, в этом году несколько изменило формат и превратилось в настоящую фабрику по изготовлению брелоков.

Маленькими рабочими на время стали дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Благодаря специалистам Центра молодежного инновационного творчества на площадке "Сладких радостей" заработал своеобразный живой конвейер. Ребята задорно орудовали 3D ручками, с интересом пробовали себя в роли 3D художников. В кратчайшие сроки маленькие мастера нарисовали 158 эксклюзивных сувениров.

Источник: "Известия Мордовии".