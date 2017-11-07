Мордовский фестиваль "Од вий" пройдет в Самаре 11 ноября

В Самаре 11 ноября состоится областной мордовский детский фестиваль "Од вий" ("Новая сила"). Мероприятие пройдет уже в 16-й раз.

В самарском Доме дружбы народов соберутся творческие детские коллективы и ученики воскресных национальных школ со всей области, чтобы продемонстрировать знание мокшанского и эрзянского языков и спеть песни на родных языках. Год от года "Од вий" собирает все большее число участников.

Стоит напомнить, что в Самарской области проживает наибольшее количество представителей мордовского населения (после самой Республики Мордовии).

Источник: "Известия Мордовии".