В Саранске барды будут исполнять "Песни тревожной молодости"

13 ноября в городском Дворце культуры Саранска состоится концерт активистов клубов авторской песни "Капель" под названием "Песни тревожной молодости". В программе прозвучат произведения известных советских композиторов, а также собственные сочинения исполнителей под аккомпанемент гитары.

Организаторы обещают, что в теплой семейной атмосфере можно будет не только послушать, но и спеть любимые песни молодости.

Начало концерта - в 18:30.

Как сообщалось ранее, с 7 по 10 ноября в Саранске пройдет фестиваль для инвалидов по зрению. Он будет посвящен месячнику "Белой трости".

Источник: "Известия Мордовии".