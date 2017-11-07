В Мордовии будет дан старт образовательному проекту "Лекториум"

Руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии" Евгений Миронов рассказал, что в Мордовии реализуется необычный образовательный проект – "Лекториум". Такая интересная идея возникла благодаря опыту, полученному на многочисленных форумах и фестивалях, а также полезным знакомствам с представителями других регионов.

На республиканской площадке будет организована дискуссионная платформа. Она объединит молодых ученых, политиков, деятелей культуры – всех, кто стремится не стоять на месте и познавать новое. В качестве лекторов выступят не только выходцы из Мордовии, но также представители научного сообщества из Сарова, Нижнего Новгорода, Казани и Самары. Спикерами мордовского лекториума выступят депутаты Госдумы РФ.

О сроках открытия проекта не сообщается. Вероятно, это произойдет уже в 2018 году.

Источник: "Известия Мордовии".