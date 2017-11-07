В Мордовии в 2018 году починят самые опасные дороги

В 2018 году в Мордовии отремонтируют самые опасные и аварийные дороги. Данное решение было принято в рамках 17-й сессии Госсобрания РМ.

В перечень предложений по наказам избирателей на 2018 год вошли: капитальный ремонт автодорог в селах Шугурово – Симкино Большеберезниковского района, а также строительство 11 километров современного дорожного полотна на участке от Инсара до села Шадымо-Рыскино в Инсарском районе.

Все эти наказы планируется выполнить. Кроме того, должна быть построена дорога от Ичалок до села Лада по улице Кирова. Местные жители уже несколько лет просили об этом, теперь их запросы будут удовлетворены.

Источник: "Известия Мордовии".