В Саранске на железнодорожном вокзале функционирует досмотровый павильон

На железнодорожном вокзале Саранска на полную мощность заработал досмотровый павильон. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Служба корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД".

Новая постройка оснащена интроскопами и металлодетекторами, системой видеофиксации. В отдельном зале установлено рентгеновское оборудование для индивидуального досмотра пассажиров, ручной клади и багажа.

На протяжении всего досмотрового маршрута расположены пандусы, которые призваны сделать максимально удобным досмотр маломобильных групп населения.

На сегодняшний день через павильон проходит в среднем более 2000 человек в сутки. Для увеличения пропускной способности все сотрудники павильона имеют в своем распоряжении ручные металлоискатели.