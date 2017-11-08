В Ельниковском районе водителя, который сбил женщину и скрылся, ищет полиция

Полиция Мордовии разыскивают автомобилиста, который сбил женщину-пешехода в Ельниковском районе. Инцидент произошел еще 3 ноября на автодороге с. Ельники – с. Надеждино – с. Новодевиченские Выселки, сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ.

Неустановленный водитель за рулем машины, марка которой также неизвестна, совершил наезд на женщину, которая шла по краю проезжей части. После этого виновник скрылся с места происшествия.

Пострадавшая самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь. Полиция разыскивает неаккуратного и безответственного автомобилиста.

Источник: gibdd.ru/r/13