Учеников одной из школ Темниковского района кормили подозрительной рыбой

Специалисты Россельхознадзора по РМ и ПО провели проверку в одной из школ Темниковского района Мордовии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оказалось, что в столовой учебного заведения использовали подозрительную свежемороженую рыбу.

Ветеринарные сопроводительные документы на рыбу отсутствовали. Таким образом, установить происхождение, ветеринарно-санитарное состояние животноводческой продукции и эпизоотическое состояние места ее производства оказалось невозможно.

Директор учреждения заплатит админштраф в размере 3 000 рублей. Также с ним проведена разъяснительная беседа. На данный момент все недочеты устранены.

Источник: Россельхознадзор РМ