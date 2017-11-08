В Саранске выступит трио баянистов, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса

В Республиканском дворце культуры в Саранске 14 ноября пройдет концерт легендарного трио баянистов из Липецка. Коллектив является уникальным во всех отношениях. В состав трио входят заслуженные артисты России Виктор Карпий и Вячеслав Мельник, и их более молодой, но не менее талантливый коллега Сергей Ельчанинов.

Трио имеет за плечами 42 года творческой биографии и более 6 тысяч концертов по всей России и заграницей. Кроме того, трио внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый долголетний неизменный творческий коллектив.

Баянисты представляли культуру РФ на летних Олимпийских играх - 2012 и выступали на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде 2014 года в Сочи.

Источник: "Известия Мордовии".