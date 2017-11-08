В Саранске прошел праздник в честь 100-летия Октябрьской революции

Накануне в Саранске прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Октябрьской революции. Горожане приняли участие в демонстрации, праздничном шествии и митинге. Организаторами праздника выступило Мордовское республиканское отделение КПРФ.

Собравшиеся исполняли революционные песни под гармошку. Людей развлекали конные буденовцы и морячок-балтиец, раздававший газету "Правда". Под звуки оркестра колонна прошла от Театральной до Советской площади, где у памятника вождю мирового пролетариата состоялся митинг.

Отметим, что участниками праздничного действа стали не только пожилые люди, но и молодежь.

Источник: "Известия Мордовии".