Чемпионат по стандартам Worldskills стартовал в Мордовии

В Саранске стартовал VI региональный чемпионат "Молодые профессионалы", который проходит по стандартам Worldskills. Для участия в столицу РМ прибыли 240 молодых рабочих, студентов колледжей, техникумов. В течение недели они будут демонстрировать свои умения в 35 профессиональных компетенциях. Все задания по стандартам Worldskills носят исключительно практический характер.

Данные состязания имеют формат открытого чемпионата: в Мордовию приехали представители Татарстана, Рязанской области и других регионов нашей страны. По итогам конкурсных испытаний будут определены лучшие молодые профессионалы республики, которым предстоит проявить свое мастерство на всероссийском уровне.

Источник: "Известия Мордовии".