Самбист из Саранска - серебряный призер всероссийского турнира

Представитель Саранска Егор Цапко стал серебряным призером всероссийского юношеского турнира по боевому самбо, который прошел в Кстово (Нижегородская область). В общей сложности в турнире приняли участие 180 спортсменов.

Воспитанник саранской СДЮСШ №4 занял второе место в весовой категории 65 кг. Позже 13-летний Цапко признался, что проиграл в финале из-за своей ошибки.

"В будущем учту свои промахи и постараюсь их не допускать. Уже в эту субботу мне вновь предстоит выступать, но уже в Саранске", - сказал самбист, который работает под руководством тренера Геннадия Гурьева.

Источник: "Известия Мордовии".