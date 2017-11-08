В Саранске ищут женщину, укравшую кошелек на Центральном рынке

На Центральном рынке Саранска совершена кража кошелька. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, к преступлению причастна женщина. В настоящее время полицейские устанавливают ее личность.

Преступление было совершено 5 ноября, в период с 12:15 до 12:37. На вид подозреваемой 35-40 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения. Была одета в синюю короткую куртку, черную шапку, на ногах черные сапоги.

"Если Вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщите по телефонам: 8(999)7782435, 29-77-60 или 02", - сказано в сообщении МВД по РМ.

Источник: 13.мвд.рф