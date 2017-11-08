Женская сборная Мордовии заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу

В Арзамасе завершился Кубок России по классическому пауэрлифтингу. Спортсмены из Мордовии достойно выступили на турнире, завоевав сразу несколько медалей.

Так, Сергей Чижиков, выступавший в весовой категории до 66 кг, в сумме трех упражнений набрал 555,5 кг. Это позволило ему занять второе место. Кроме того, в приседании Чижиков установил новый рекорд России среди юниоров - 215,5 кг.

Женская сборная Мордовии заняла на соревнованиях второе общекомандное место. Серебро завоевали Наталья Андреева (до 46 кг) и Ольга Григорькина (до 84 кг). Обладательницей бронзовой награды стала Елена Сидорова (до 57 кг).

Источник: mordovia-sport.ru