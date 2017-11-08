Кадеты из Мордовии приняли участие в Параде памяти в Самаре

Накануне, 7 ноября, в Самаре прошел Парад памяти. Он был посвящен военному параду, прошедшему в Куйбышеве (прежнее название Самары) 7 ноября 1941 года. В Параде приняли участие свыше 90 парадных расчетов из более чем 10 регионов России.

Была представлена на празднике и Мордовия. От региона-13 прибыли кадеты казачьих классов саранской школы №30.

Победители соревнований, среди которых были и школьники из Мордовии, вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым приняли участие в открытии мультимедийного исторического парка "Россия - моя история". Его уникальность в создании размером около 6 тыс. кв. метров видеоинсталляций, интерактивных панелей, панорам.

Источник: "Известия Мордовии".