Состоялось расширенное заседание консультативного совета ветеранов Мордовии

В Колонном зале Дома Республики Мордовии 7 ноября прошло расширенное заседание консультативного совета ветеранов. Его возглавил глава Мордовии Владимир Волков.

Руководитель региона поздравил представителей старшего поколения с памятной датой – 100-летием Октябрьской революции. Владимир Волков поблагодарил ветеранов за многолетний честный труд на благо республики и страны, а также за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

На заседании были подведены предварительные итоги 2017 года. Было отмечено, что республика завершает год со стабильным ростом в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, социальной сфере. Также на мероприятии были вручены государственные награды.

Источник: e-mordovia.ru