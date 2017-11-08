Глава Мордовии вошел в число 15 лучших губернаторов России

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов РФ.

Согласно результатам октября, Владимир Волков укрепил собственные позиции на 4 пункта, впервые заняв 15 место в группе руководителей с невероятно сильным влиянием.

Главным трендом прошлого месяца стало усиление позиций, вновь назначенных врио глав регионов, а также ряда губернаторов, оставшихся в должности, несмотря на прогнозы о их скорой отставке.

Отметим, что лидерами рейтинга губернаторов по-прежнему остаются мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров, на третье место выходит губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Источник: apecom.ru