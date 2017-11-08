Главу Мордовии Владимира Волкова будет охранять Росгвардия

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий расширение полномочий Росгвардии.

Сообщается, что уже после принятия поправок в документ росгвардейцы на законных основаниях будут обеспечивать безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Текст документа разъясняет, что бойцы могут брать под охрану губернаторов и "иных лиц", однако только лишь с разрешения Президента России. Услугу будут оказывать только на договорной основе и за деньги, но отдельным иным лицам охрану могут предоставить бесплатно.

Тарифы на охранные услуги Росгвардии должен утвердить федеральный кабинет министров. Законопроект предписывает перечислять все полученные подобным методом средства в федеральный бюджет.

Источник: "Известия Мордовии".