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Главу Мордовии Владимира Волкова будет охранять Росгвардия

Главу Мордовии Владимира Волкова будет охранять Росгвардия

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий расширение полномочий Росгвардии.

Сообщается, что уже после принятия поправок в документ росгвардейцы на законных основаниях будут обеспечивать безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Текст документа разъясняет, что бойцы могут брать под охрану губернаторов и "иных лиц", однако только лишь с разрешения Президента России. Услугу будут оказывать только на договорной основе и за деньги, но отдельным иным лицам охрану могут предоставить бесплатно.

Тарифы на охранные услуги Росгвардии должен утвердить федеральный кабинет министров. Законопроект предписывает перечислять все полученные подобным методом средства в федеральный бюджет.

Источник: "Известия Мордовии".