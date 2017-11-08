Наркодилеров из Ульяновска будут судить в Мордовии

Суд Мордовии вынесет приговор двум уроженцам Ульяновска, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Сообщается, что наркодилеры были арестованы в Мордовии в пассажирском поезде "Санкт-Петербург-Уфа". 24-летние мужчины перевозили наркотические вещества в дорожных сумках.

В процессе расследования было определено, что задержанные являлись членами организованной преступной группы, сбывающей наркотические вещества через Интернет. Приобретая бесконтактным методом оптовую партию зелья, они сбывали его через тайниковые закладки в Ульяновске и Иваново. Всего было выявлено 5 эпизодов противозаконной деятельности обвиняемых.

Отметим, что за осуществление этого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до 20 лет.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.

Источник: "Известия Мордовии".