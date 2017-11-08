Полиция Саранска объявила в розыск пропавшего пенсионера

Саранские правоохранители разыскивают пропавшего без вести Александра Язовцева.

Представители регионального МВД сообщили, что 70-летний пенсионер ушел из дома рано утром 3 ноября и до настоящего времени назад не вернулся. Отмечается, что пропавший мужчина страдает заболеванием Альцгеймера.

Его приметы: на вид 65-70 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, нос с горбинкой.

Особые приметы: шрамы на носу и на правой ноге ниже колена.

Был одет в матерчатую серую куртку, серую с белыми полосами толстовку, коричневые джинсы, черные резиновые сапоги с желтыми вставками. На голове - черная кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Язовцева, сообщите в полицию.

Источник: 13.мвд.рф