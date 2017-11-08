Галина Явкина возглавит Министерство образования Мордовии

Новым министром образования Мордовии станет Галина Явкина, до этого занимавшая должность заместителя министра.

Галина Анатольевна всю жизнь трудится в системе образования. Она родилась в селе Алово Атяшевского района, после окончания математического факультета МГУ им. Н.П. Огарева работала учителем в Саранске, директором Кельвяднинской школы Ардатовского района. C 2006 по 2008 год – начальник управления образования администрации Ардатовского района.

В декабре 2008 года была назначена заместителем министра образования РМ. На этом посту она курировала направление государственного контроля качества образования, надзора за соблюдением законодательства в сфере образования, лицензирования и государственной аккредитации.

Источник: "Известия Мордовии".