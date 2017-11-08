Делегация из Сарова мастерила куклы-обереги в музее мордовской культуры в "Ночь искусств"

Делегация из нижегородского Сарова побывала в Саранске, где посетила музей мордовской народной культуры в рамках "Ночи искусств". И иногородние, и местные посетители с удовольствием познакомились с традициями, этическими обычаями и бытовым укладом мокшан и эрзян.
После этого все гости музея с удовольствием принялись мастерить национальные куклы-обереги. Особый восторг у всех присутствующих, независимо от возраста, вызвал мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки.
Детвора с любопытством рассматривала репродукции гастрольной экспозиции "Ван Гог. Симфония цвета", напевая известную песенку группы "Ленинград" под названием "Экспонат".
Как полагается, гостей потчевали фирменными мордовскими ватрушками, пышными блинами и квасом.
Источник: "Известия Мордовии".