В Мордовии бывшего подполковника полиции приговорили к 13 годам колонии за педофилию

Сегодня, 8 ноября, Октябрьский суд приговорил бывшего подполковника полиции Дмитрия Адонина к 13 годам колонии строгого режима за тягу к эротическим снимкам с изображением 8-летней девочки.

Сообщается, что в "послужном списке" экс-подполковника 26 уголовных правонарушений, которые квалифицированы как "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов" и "другие действия сексуального характера".

Примерно 4 года страж порядка занимался растлением малолетней девочки, дочери собственной знакомой. С августа 2012 года по январь 2016-го Авдонин в Саранске и районах Мордовии фотографировал обнаженную маленькую девочку. Подполковник был задержан летом 2016-го в тот момент, когда знакомая передавала ему распечатанные фото с изображениями ребенка.

Источник: "Известия Мордовии".