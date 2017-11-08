Министром юстиции Мордовии станет Сергей Конычев

Новым главой министерства юстиции Мордовии станет Сергей Конычев. Он родился 22 апреля 1973 года в поселке Красный Дол Лямбирского района. Образование высшее. Трудовую деятельность начал в 1997 г. в должности юрисконсульта МУ "Городская служба заказчика ЖКХ", в этом же году был назначен и.о. начальника юридического отдела.

В мае 1998 г. Конычев принят на работу в Комитет по управлению муниципальным имуществом Саранска на должность начальника организационно-правового отдела, а в октябре 2000 г. утвержден на должность начальника юридического отдела, затем управления администрации Саранска.

С 2006 по 2013 годы занимал пост замглавы администрации г.о. Саранск.

С 22 мая 2013 года работал заместителем председателя госкомитета РМ по делам юстиции.

Источник: "Известия Мордовии".