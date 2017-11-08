Школьники Мордовии организовали турнир "Яйца-космонавты"

Сегодня, 8 ноября, завершает свою работу республиканский слет активистов Российского движения школьников. В течение всех дней слета ребята, принимавшие в нем участие, играли в лазертаг, участвовали в конкурсе "Лидер РДШ", монтировали видеоролики на тему "Как выжить в лагере", конструировали беспилотники и провели турнир "Яйца-космонавты".

Название последнего турнира может вызвать улыбки, но на самом деле школьникам предстояла серьезная задача: сконструировать такой летательный аппарат, в котором поместилось бы куриное яйцо, и чтобы при падении с высоты яйцо не разбилось. С поставленной задачей справились 4 команды из 8.

Итоговым мероприятием слета для ребят, занимающихся по направлению "Личностное развитие", станет создание собственных проектов.

Источник: "Известия Мордовии".