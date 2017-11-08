Артисты Дзержинского театра драмы прибудут в Саранск с "комедийным" визитом

С 17 по 19 ноября в Саранске будут гостить и выступать артисты Дзержинского театра драмы. Гости из Нижегородской области решили показать в столице РМ исключительно комедии.

Так, жители и гости Саранска смогут посмотреть "Ревнивца" модного французского драматурга Марка Камолетти, "Самоубийцу" Николая Эрдмана и спектакль по пьесе популярного советского писателя Валентина Катаева "Квадратура круга". Для детворы гости привезут сказку Г. Соколовой "Финист – ясный сокол". Все представления будут показаны на сцене Русской драмы РМ.

В свою очередь, актеры мордовского драмтеатра в те же дни отправятся с обменными гастролями в Дзержинск, где предложат вниманию публики постановки по пьесам Георгия Горина – "Поминальная молитва" и "Забыть Герострата", а также "Ночь ошибок" О. Голдсмита и "Тайну Бабы–Яги" для юных зрителей.

Источник: "Известия Мордовии".