В одном из кафе Саранска парня и девушку изрезали канцелярским ножом

В одном из кафе Саранска произошла поножовщина, в результате которой пострадала молодая пара. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по РМ, инцидент случился в минувшие выходные.

В 5 часов утра из развлекательного заведения на улице Б. Хмельницкого поступил сигнал в полицию. Молодой человек и девушка пояснили, что неизвестные нанесли им порезы канцелярским ножом. Причиной нападения стала ссора.

Злоумышленников, которые скрылись с места ЧП на автомобиле, вскоре задержали, однако сделать это оказалось не так уж легко. Увидев полицейских, они попытались скрыться. Заблокировать их машину удалось в районе ТЭЦ-2. Однако и после этого преступники не сдались и попытались оказать сопротивление. Тем не менее бойцы Росгвардии все же "скрутили" бандитов.

Источник: Росгвардия РМ