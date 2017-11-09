В Мордовии стартовал фотоконкурс "Многонациональная Мордовия"

Поволжский центр культур финно-угорских народов и Дом дружбы народов РМ объявили совместный республиканский конкурс фотографий "Многонациональная Мордовия".

Цель фотоконкурса – популяризация культурного наследия народов Мордовии, привлечение интереса к истории и культурному наследию многонациональной республики.

Выбирать победителей будут в четырех номинациях: "Лица и поколения", "Традиции и обычаи народов Мордовии", "Национальные праздники народов Мордовии", "Этническая архитектура: история и современность". Свои заявки на конкурс можно представить до 25 января следующего года. От одного участника принимаются не более трех фото в каждой номинации.

Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами от организаторов. А лучшие работы попадут на фотовыставку.

Источник: "Известия Мордовии".