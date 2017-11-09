На железнодорожном мосту в Рузаевке уже появились каркасы

В Рузаевке активизировались строительные работы на железнодорожном пешеходном мосту.

Пассажирам проезжающих здесь поездов, местным жителям, либо тем, кто отправляется в путешествие со станции "Рузаевка", уже отчетливо стали заметны очертания будущего сооружения.

Тут почти завершились все работы по строительству основания переправы. Появились каркасы, на которые вскоре будет крепиться современный ударопрочный материал. По словам экспертов, он будет напоминать витражное стекло и защитит людей, которые будут пользоваться переправой, от осадков.

Мост будет доступен для маломобильных групп населения. Тут установят особые лифты для колясочников. В зимнее время лифтовые шахты будут отапливаться благодаря установленной электрической тепловой вентиляции.

Кроме этого объект оснастят кнопками экстренной связи и камерами для постоянного видеонаблюдения. Цена проекта превышает 50 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в Саранске возводится подобный мост, но строительные работы здесь идут менее интенсивно.

Источник: "Известия Мордовии".