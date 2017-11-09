В Саранске ВАЗ протаранил "Газель" с хлебом: двое пострадавших

В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП с участие автомобиля, который перевозил хлебобулочные изделия. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что в аварии виноват водитель вазовской "пятнадцатой". Он выехал на полосу встречного движения и врезался в "Газель" с хлебом. От удара хлебовозка опрокинулась на проезжую часть.

В результате ДТП пострадали два человека - водитель и пассажирка легкового автомобиля. Мужчину пришлось госпитализировать (правда, вскоре его отпустили домой), а вот женщине помощь оказали на месте.

Водители трезвые. По данному факту ведется проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13