Операция "Перевозчик" в Мордовии: дорожные инспекторы выявили 188 нарушений

На территории республики прошла операция "Перевозчик", в процессе которой было выявлено 188 нарушений.

Наиболее частое нарушение – управление автотранспортными средствами с техническими неисправностями, или в конструкцию которых незаконно внесены изменения. Кроме того, были обнаружены факты перевозки пассажиров без тахографа или с нарушением правил его использования.

Помимо этого у одних шоферов отсутствовала путевая документация, а иные отправились в рейс без медицинского осмотра. Абсолютно всем нарушителям придется оплатить установленный законодательством штраф.

В республиканской Госавтоинспекции отметили, что, как показывает практика, в некоторых случаях только лишь наказание рублем может заставить перевозчиков людей с полной ответственностью относиться к собственному важному делу.

Источник: 13.мвд.рф