Автоледи на "Ниссане" сбила невнимательного 5-классника в Саранске

На проспекте Юбилейный в Саранске накануне утром, 8 ноября, автоледи на иномарке "Ниссан Кашкай" сбила школьника. Инцидент произошел около школы №17, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

Как удалось установить, учащийся 5-го класса внезапно вышел на проезжую часть из-за припаркованной машины. Женщина за рулем иномарки пыталась затормозить, но не успела вовремя среагировать. В результате "Ниссан" сбил мальчика.

Пострадавшего с травмами доставили в детскую больницу. К счастью, они оказались не столь серьезными. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

Водитель трезва. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13