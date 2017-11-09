Продуктовая корзина в Мордовии снова дешевеет

По итогам октября в Мордовии подешевела так называемая продуктовая корзина. За средний набор продуктов в регионе-13 нужно заплатить 3089 рублей. В республике минимальная продуктовая корзина за месяц подешевела на 0,4%.

По дешевизне продуктовой корзины Мордовия занимает 5-е место по России. Дешевле продукты стоят лишь в Саратовской (3042,2 рубля), Курской (3056,2), Белгородской (3068,2) и Липецкой (3073,6) областях.

Самый дорогой продуктовый набор в октябре можно было купить на Чукотке (8838,1 рублей), в Магаданской области (6578,1), Республике Саха (6208,7) и Камчатском крае (6118,6).

По сравнению с сентябрем средняя стоимость продуктовой корзины по России уменьшилась на 0,4%.

Источник: "Известия Мордовии".