В Южном Бутово отметили годовщину Степана Эрьзи

141-ю годовщину со дня рождения скульптора Степана Эрьзи отметили не только лишь на его малой родине в Мордовии.

Отныне одна из московских улиц в районе Южное Бутово официально называется именем гениального художника. По этому случаю вечером 8 ноября в ДК Щербинка прошло торжественное событие, организованное Международным фондом искусств им. Эрьзи.

Открылся вечер показом документальной кино-поэмы о жизни и судьбе скульптора "Возвращение Гения", не так давно получившего приз Международного кинофестиваля в столице Аргентины. В качестве музыкального подарка прозвучало выступление солистки Детского хора Музыкального театра им. К.С. Станиславского Елизаветы Мурашовой и получасовой концерт группа альтернативной музыки "EХEYЕ".

Источник: "Известия Мордовии".