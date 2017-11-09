Житель Мордовии задержан за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Правоохранители Атяшевского района республики установили личность лжеторрориста, четырежды сообщавшего о готовящихся взрывах.

Сообщается, что звонки в дежурную часть поступили 7 ноября. Неизвестный предупреждал о возможных взрывах в селе Киржеманы, в поселке и селе Атяшево, и даже в здании районной полиции. Точные адреса звонивший не называл.

Представители полиции определили, что звонки произведены с номера телефона, оформленного на 30-летнего уроженца села Киржеманы, который был задержан по месту жительства своих родителей. Мужчина признался в содеянном. По его словам, таким способом он решил выразить негодование после размолвки с собственной возлюбленной. К тому же он хотел привлечь к себе внимание. Свою роль сыграл и алкоголь.

Внимания теперь же мужчине уделяют предостаточно. С ним работают правоохранители Атяшевского района, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф