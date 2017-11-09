На Рузаевском автовокзале ведется масштабная реконструкция

Рузаевский автовокзал подвергнется глобальной реконструкции. Несколько лет назад здание уже ремонтировали, однако тогда это было сделано в большей степени "для галочки".

Теперь же фасад, который скрывал окна, разобрали. Многочисленные магазины и павильоны также ликвидировали. На вокзале будут новые стены, окна, двери, современные кассы.

В работе применяются инновационные строительные материалы. Они способны сохранить тепло, препятствуют распространению пожара и т.д. Появится ли на обновленном вокзале туалет, пока не сообщается.

Преображается и территория рядом с автостанцией. Привокзальная площадь впервые покрылась брусчаткой. Красивым и недорогим материалом выделили площадку для ожидания автобусов. Вероятно, в скором времени здесь появятся таблички с номерами платформ.

Источник: "Известия Мордовии".