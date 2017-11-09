Полиция Саранска разыскивает молодых людей, подозреваемых в жестоком избиении

В Саранске сотрудники полиция устанавливают личности молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении.

Сообщается, что 7 ноября, около 23:30 возле дома №49 по улице Осипенко, 3 подозреваемые побили местного жителя и забрали у него мобильный телефон.

Приметы подозреваемых:

Первому на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы темно-русые короткие. Был одет: пуховик синего цвета, спортивное трико темного цвета.

Второму на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы короткие темные. Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, темно-синие джинсы.

Третьему на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, на голове вязаная шапка черного цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить в полицию.

Источник: 13.мвд.рф