В Саранске ищут двух молодых воров

В Саранске ведется розыск двух парней, которые подозреваются в краже алкоголя из магазина "Магнит", что на улице Косарева. В пресс-службе МВД по РМ сообщил приметы подозреваемых.

На вид им 18-23 года, оба среднего телосложения. Один был одет в черную куртку и черные штаны. На голове синяя бейсболка, на ногах белые носки и ботинки черного цвета. На втором была куртка черного цвета с капюшоном из белой опушки, свитер, штаны черного цвета, на ногах коричневые ботинки.

"Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщите по телефонам: 8(999)7782435, 29-77-60 или 02", - обращаются сотрудники МВД к гражданам.

Источник: 13.мвд.рф