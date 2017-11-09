Николай Швейкин: "Тяжело что-то изменить, когда проигрываешь 1:5"

Игрок ХК "Мордовия" Николай Швейкин подвел итоги матча с "Чебоксарами" в рамках Первенства ВХЛ. Встреча в Саранске завершилась поражением хозяев со счетом 4:5, хотя по ходу встречи они уступали еще крупнее – 1:5.

"Вяло начали игру. Моменты, конечно, создавали, но и у них были моменты, которые они реализовали быстрее, чем мы. Нельзя столько пропускать. Тяжело потом отыгрываться с такого счета. Выходили на третий период, проигрывая 1:3, допустили глупые ошибки и пропустили еще две шайбы. Тяжело что-то изменить, когда проигрываешь 1:5, но потом за счет волевых качеств сумели переломить ход матча. Забросили три шайбы подряд, и нам чуть-чуть не хватило, чтобы зацепиться за очки, в конце были еще моменты.

Если бы забили еще раньше, я уверен, смогли бы победить, моментов у нас было достаточно. Могли догонять, и все было бы по-другому. Обидно начинать домашнюю серию второго круга с поражения", - сказал Швейкин.

Источник: hcmordovia.ru