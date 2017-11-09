Игрок ХК "Чебоксары": "Нам не хватило концентрации на целый матч"

Хоккеист "Чебоксар" Александр Андрюков прокомментировал победу над "Мордовией" со счетом 5:4 в первом матче очередного тура Первенства ВХЛ. По ходу игры "Чебоксары" вели со счетом 5:1, но едва не растеряли преимущество.

"Не собрались на концовку, была нервозность – не хватило концентрации на целый матч. Начали волноваться, стали больше ошибаться из-за этого. Соперник оказал серьезное давление, а мы, наверное, чуть подустали к этому моменту, потому что было много удалений, но на морально-волевых довели дело до победы.

Мы превзошли соперника в реализации моментов. Во втором и в начале третьего периодов", - сказал Андрюков.

Источник: hcmordovia.ru