Новый яблоневый сад площадью 8 га заложили в Рузаевском районе

В Рузаевском районе создается новый яблоневый сад. Работники одного из местных аграрных предприятий высадили на угодьях своей фирмы площадью 8 га молодые яблоневые деревья. На каждом гектаре планируется вырастить 800 деревьев.

"Мы высадили зимние сорта – сенап, куликовский, веньяминовский, строевский, антоновку. Это наши традиционные сорта, и саженцы были выращены в своем хозяйстве", - отметила агроном сада Наталья Соломанина.

Всего на посадке нового сада было занято 30 человек, из которых 24 были приглашены Центром занятости. Такой вид подработки охотно приветствуется жителями региона-13.

Источник: "Известия Мордовии".