Владимир Волков встретился с президентом Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом Кабаевым

Накануне, 8 ноября, состоялась встреча главы Мордовии Владимира Волкова и президента Международной ассоциации исламского бизнеса Марата Кабаева. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия по привлечению в республику новых инвесторов и реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба главы РМ.

Марат Кабаев рассказал о деятельности возглавляемой им организации, ее работе в российских регионах и выразил заинтересованность в сотрудничестве с Мордовией, где тоже открылось представительство ассоциации.

Владимир Волков подчеркнул, что республика активно работает по привлечению в регион инвестиций, что очень важно для развития экономики, создания новых рабочих мест.

"Мы готовы рассмотреть предложения по реализации бизнес-проектов в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях. Особое значение для нас имеет открытие новых производств в районах республики, где острее стоит проблема занятости населения", - отметил Волков.

Источник: e-mordovia.ru