В Большеберезниковском районе школьникам организовали профориентационную экскурсию на хлебозавод

В эти дни школьников из разных районов Мордовии приглашают на экскурсии по различным заводам. Подростков знакомят с профессиями, которым они могли бы обучаться в будущем.

Так, в Большеберезниковском районе была организована профориентационная экскурсия на хлебозавод для 8-классников. Подросткам не просто рассказали о работе хлебозаводов, но и пригласили молодежь в цех, где показали весь процесс выпечки печенья. В завершение экскурсии подростки продегустировали местную продукцию и остались ею очень довольны.

Как сообщили специалисты службы занятости, в настоящее время подростки слишком много времени проводят в Интернете и зачастую имеют весьма туманные представления о будущей работе. Экскурсия на предприятие позволяет увидеть реальную рабочую обстановку, "примерить" профессию на себя и даже "попробовать" ее на вкус.

Источник: "Известия Мордовии".