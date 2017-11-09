В Рузаевке вскрыли "капсулу времени"

7 ноября в Рузаевке, как и в десятках других российских городов, открыли "капсулу времени". Рукопись была спрятана в основание памятника В.И. Ленину, о чем знали далеко не все местные жители.

Около полутора часов потребовалось участникам гражданско-патриотического отряда "Бронепоезд", чтобы извлечь редкий артефакт. Затем страницы с текстом обращения были бережно уложены между листами стекла. Благодаря этому ознакомиться с посланием могли все участники церемонии, не повредив при этом раритет.

В тексте послания приветствуются "те, кто сегодня восторженно встречает 100-летие революции". Говорится о силе и доблести этого народа. Звучит напутствие к современному поколению приумножать славу отцов, продолжать славные традиции города железнодорожников.

После прочтения послания молодежь Рузаевки подготовила новое обращение потомкам – жителям города 2067 года.

Источник: "Известия Мордовии".