"Мордовия" уверенно победила "Чебоксары" во втором матче

Саранская "Мордовия" взяла убедительный реванш у "Чебоксар" за поражение в первом матче. Повторная встреча в Саранске завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Равная борьба продолжалась на протяжении первых 30 минут игры, причем гости оба гола забили в большинстве. Однако после этого шайбы влетали лишь в ворота "Чебоксар".

"Мордовия" – "Чебоксары" - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 – Субботин (Бадрутдинов, Горячев) (07:20)

1:1 – Иванов (Дубровин) (21:14) (больш.)

2:1 – Цицаров (Субботин, Ахметзянов) (24:58)

2:2 – Созонов (Никулин) (31:34) (больш.)

3:2 – Цицаров (Субботин, Ахметзянов) (36:19)

4:2 – Закурин (Брыкин, Саразов) (37:59)

5:2 – Бадрутдинов (Ахметзянов) (56:44).