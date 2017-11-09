Главный тренер "Чебоксар": "Для нас поделить очки с лидером почетно"

Главный тренер "Чебоксар" Сергей Нуржанов подвел итоги двух матчей с "Мордовией". Встречи прошли в Саранске. Команды обменялись победами – 5:4 ("Чебоксары") и 5:2 ("Мордовия").

"Для нас поделить очки с лидером почетно. Выиграть у такой "Мордовии"… Как вчера сказал наш пресс-атташе, историческая победа. Мы ни разу не обыгрывали "Мордовию" в Мордовии. За первый матч ребятам спасибо, а за второй… Жалко, что у нас одни и те же игроки забивают, и одни и те же пропускают. Есть нападающие, которые за два матча ни одного броска по воротам не нанесли. Будем делать какие-то выводы.

Вчера играли на эмоциях. Была даже "живая лавка", это было видно по ребятам. Они настроились на битву. Сегодня, даже не знаю, что сказать, наверное, сказалось, что у нас короткая скамейка, и некоторые люди в связи с этим успокоились - они в составе, точно выйдут на игру, альтернативы им нет", - сказал тренер.

Источник: hcmordovia.ru