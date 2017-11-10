Вертолет МЧС принял участие в массовых учениях в Саранске

В Саранске накануне стартовали всероссийские комплексные учения, которые проводятся поисково-спасательной службой МЧС России. Так, на стадионе "Старт" отрабатывались элементы учений с участием вертолета МЧС. В мероприятии также были задействованы аварийно-спасательные автомобили и подъемные устройства.

Кроме того, сотрудникам регионального ведомства предстояло справиться с ДТП, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением здания и сооружения, отработать действия при ликвидации последствий ЧС на акватории, а также провести поисково-спасательные работы.

Источник: "Известия Мордовии".