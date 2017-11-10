Роспотребнадзор проверил готовность стадиона "Мордовия Арена"

Эксперты Управления Роспотребнадзора участвовали в работе группы по проверке комплексной готовности Саранска к проведению ЧМ-2018.

Специалисты взяли на стадионе "Мордовия Арена" свыше 700 проб строительных материалов и воздуха на наличие загрязняющих веществ. Были проведены замеры гамма-фона от строительных материалов.

В ведомстве заявили, что проведенные исследования не обнаружили отклонений от гигиенических нормативов.

Вдобавок санитарными медиками осуществляются проверки фирм общественного питания, которые будут задействованы в организации питания гостей и участников мундиаля. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и воды открытых водоемов.