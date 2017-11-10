В Мордовии полицейские спасли водителя от диабетической комы

Сотрудники ГИБДД Мордовии спасли жизнь автолюбителю, который впал в диабетическую кому. Инцидент случился 2 ноября на автодороге Саранск – Ромоданово – Б.Игнатово.

Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, в дежурную часть Ичалковского района сообщили об автомобиле, который грубо нарушал ПДД. Патруль ДПС догнал машину, но водитель не отреагировал на требования полицейских об остановке. Когда машину все же удалось остановить, оказалось, что водитель находится в тяжелом соматическом состоянии. Инспекторы ДПС оказали помощь больному и вызвали "скорую".

Позже оказалось, что водитель болен сахарным диабетом. Его состояние врачи оценили как тяжелое, однако через некоторое время он поправился и поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанную помощь. По признанию мужчины, без вмешательства полицейских он бы точно не доехал до пункта назначения.

Источник: gibdd.ru/r/13